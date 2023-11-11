Çok Bulutlu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.11.2023 23:31

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul genelinde sağanakla birlikte şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'ndeki bir binanın yan bölümünden kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan beton parçalar caddeye ve binanın yanındaki boş araziye düştü. Beton blok parçalarının kaldırımdaki bariyerleri devirdiği görüldü.

Aynı ilçede Bursalı Tahir ve İğde sokaklarında devrilen ağaçlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Avcılar'da da bir ağacın dallarının büyük bölümü şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldı.

Esenyurt Esenkent yan yolda bir ağaç, aracın üzerine devrildi. Selahaddin Eyyubi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi yağışın etkisiyle sular altında kalırken sürücüler zor anlar yaşadı.

Bağcılar Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi sağanaktan dolayı suyla kaplandı. Bu sırada bir kamyon, motorunun su alması nedeniyle yolda kaldı.

Yolu trafiğe kapatan İSKİ ekiplerinin çalışmalarının ardından sular çekildi, cadde tekrar trafiğe açıldı.

Akşam saatlerinde Üsküdar'da çakan şimşekler, Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.

ETİKETLER
Hava Durumu İstanbul Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Ankara'da 101 tarihi eser ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:34
Gazze'de ateşkes isteyen İsrailliler Tel Aviv'de yine gösteri düzenledi
00:31
Düzce'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
00:27
Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik hatları işletmeye açılacak
00:25
Paris'te binlerce kişi Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için yürüdü
00:10
Şifa Hastanesi'ndeki 600 yaralı ve hasta ölümle karşı karşıya
00:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir
Brüksel'de 'Filistin için Avrupa yürüyüşü' düzenlendi
Brüksel'de 'Filistin için Avrupa yürüyüşü' düzenlendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ