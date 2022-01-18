Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 07:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyon kapsamında 37 adrese baskın yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Bahçelievler ilçesinde 37 adrese şafak operasyonu yaptı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, birçok şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz