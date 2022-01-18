İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Bahçelievler ilçesinde 37 adrese şafak operasyonu yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, birçok şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.