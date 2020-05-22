İstanbul'da gece saatlerinde rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmininde bulunmuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Yapılan açıklamada ayrıca rüzgar ve yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. İstanbul'da saat 03.30 sıralarında rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi. Taksim'de bulunan bayraklar rüzgarın etkisiyle dalgalandı.