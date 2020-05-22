Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da gece saatlerinde rüzgar ve yağmur etkili oldu.
İstanbul'da gece saatlerinde rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmininde bulunmuştu.
[Fotoğraf: DHA]
Yapılan açıklamada ayrıca rüzgar ve yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. İstanbul'da saat 03.30 sıralarında rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi. Taksim'de bulunan bayraklar rüzgarın etkisiyle dalgalandı.
Etiketler: İstanbul Taksim Meydanı istanbul'da yağmurSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 04:53
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