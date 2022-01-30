İstanbul Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde, İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan midibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 13 polis memuru yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.