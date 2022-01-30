Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 09:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da polisleri taşıyan midibüs devrildi: 13 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Çatalca'da buzlanma ve yoğun sisten dolayı polis memurlarını taşıyan midibüs devrildi. Kazada 2'si ağır 13 polis memuru yaralandı.
İstanbul Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde, İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan midibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada 13 polis memuru yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Polis Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Takla atan otomobil taksiye çarptı: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz