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Türkiye
TRT Haber 25.08.2023 03:01

İstanbul'da polise silahlı saldırı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu sırasında polise silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis yaralandı. Çıkan çatışmada biri ölü 2'si yaralı 3 şüpheli ele geçirildi.

İstanbul'da polise silahlı saldırı
[Fotograf: DHA]

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu düzenleyen polislere ateş açıldı.

Saldırganların açtığı ilk ateş sırasında iki polis yaralandı. Çıkan çatışmada, biri ölü 2'si yaralı 3 şüpheli ele geçirildi.

 

Bölgeye sevk edilen özel harekat polisi, operasyonlarını sürdürüyor.

Saldırganların uzun namlulu silah kullandığı kaydedildi.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin olaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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