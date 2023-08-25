İstanbul'da polise silahlı saldırı

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu düzenleyen polislere ateş açıldı.
Saldırganların açtığı ilk ateş sırasında iki polis yaralandı. Çıkan çatışmada, biri ölü 2'si yaralı 3 şüpheli ele geçirildi.
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 polis yaralandı, biri ölü 2'si yaralı 3 şüpheli ele geçirildi. Olaya ilişkin detayları @trthaber muhabiri Ahmet Sami Arslan aktardı.https://t.co/UqqonLw0IS pic.twitter.com/TQDplkK1r9— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 25, 2023
Bölgeye sevk edilen özel harekat polisi, operasyonlarını sürdürüyor.
Saldırganların uzun namlulu silah kullandığı kaydedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin olaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.