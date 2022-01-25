Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 03:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da otobüslerin otogarlardan çıkış süresi uzatıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirler arası otobüslerin otogarlardan çıkış saatinin 13.00’e kadar uzatıldığını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şehirler arası otobüslerin otogarlardan çıkış saatinin 13.00’e kadar uzatıldığını duyurdu.
Yerlikaya, "Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün saat 13.00'e kadar uzatılmıştır" dedi.
Kıymetli hemşehrilerim;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022
İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması
bugün (SALI) saat 13.00’e kadar uzatılmıştır. pic.twitter.com/FU78yxhDwS
Etiketler: İstanbul Valiliği Kar Yağışı Ulaşım
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