Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 13:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da mobilya fabrikasında yangın
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Ataşehir'de bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi G19 Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın çatı bölümünü sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, acil servis ekipleri hazır bekletildi.
Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Yangın
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