Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi G19 Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın çatı bölümünü sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, acil servis ekipleri hazır bekletildi.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

