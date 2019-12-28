Türkiye
İstanbul'da metrobüs yolcuya çarptı: Seferler yapılamıyor28 Aralık 2019 Cumartesi 13:57 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 14:02
Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayan ve yola düşen kadın yolcuya metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Avcılar yönünde seferler yapılamıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü.
Metrobüsün çarptığı kadın yaralandı. Vucudunda kırıklar olan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Avcılar yönünde seferler yapılamıyor.
Kaynak: DHA