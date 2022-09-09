Avcılar Şükrübey metrobüs durağı yakınlarında 4 metrobüs kazaya karıştı. 2 metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, kazaya karışan metrobüslerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Avrupa Yakası'nda metrobüs seferlerinin çift yönlü durdurulması nedeniyle hatta uzun araç kuyruğu oluştu. Bu arada duraktaki vatandaşlar, metrobüs yolundan yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalıştı.

Üst geçitlerde yoğunluk oluştu

Kaza nedeniyle diğer metrobüs duraklarındaki üst geçitlerde de yoğunluk oluştu. Araçlara binmek isteyen vatandaşlar, seferler yapılamadığı için duraklara alınmadı. Bazı vatandaşlar, güvenlik görevlileri ile tartışarak yaşananlara tepki gösterdi.

Metrobüsleri kullanamayan vatandaşlar, metro, otobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların yollarda kaldıkları görüldü. Birçok noktada insan kalabalıkları oluştu.

Kazanın ardından kapatılan D-100 karayolunun Ankara istikametinde yeniden trafik akışı sağlanmaya başladı.

Metrobüs seferleri her iki yönlü olarak kısmen ulaşıma açıldı.

Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı.

İstanbul Avcılar E5 Karayolunda 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişi yaralanmıştır. Hastanelerimize nakledilen yaralıların tedavisi devam ediyor. Kazada yaralananlara ve İstanbul halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2022

50 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, metrobüs kazasına ilişkin bilgi paylaştı.

Bakan Koca, "İstanbul Avcılar E5 Karayolunda 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişi yaralanmıştır" dedi.

Koca, hastaneye sevk edilen yaralıların tedavilerinin devam ettiğini söyledi.