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İstanbul'da metro seferlerinde aksama14 Aralık 2019 Cumartesi 12:34 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 12:47
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bugün Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamayacak.
Metro İstanbul, bugün seferlerinde aksama olacağını Twitter hesabından duyurdu.
#MetroDuyuru #M1A #M1B— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 14, 2019
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır.
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Yenikapı metro istanbul Aksaray