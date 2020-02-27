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İstanbul'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Marmara'da olumsuz hava şartları, deniz ulaşımını etkiliyor. İDO ve BUDO seferleri ile Çanakkale'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri, lodos nedeniyle sabah saatlerinden itibaren bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Yolcuların güncel sefer bilgilerini, İDO ve BUDO'nun internet sitesinden takip etmeleri istendi.
Gökçeada, Kabatepe, Bozcaada ve Geyikli'den sabah saatlerinden itibaren yapılacak bazı feribot seferleri de iptal edildi.
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