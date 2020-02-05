İstanbul ve Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan seferler şöyle:

"08.45 Karaköy-Bostancı, 07.55 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 07.45 Karaköy-Kabataş, 07.30 Beşiktaş-Büyükada, 07.10 Adalar-Kadıköy, Beşiktaş, 06.55 Bostancı-Karaköy-Kabataş."

İDO seferlerine iptal

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri de lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılması planlanan saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.