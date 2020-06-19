İstanbul ve Ankara'da LGS günü kırtasiyeler açık olacak
İstanbul ve Ankara'da, yarın yapılacak LGS nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve kırtasiye çalışanlarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın yapılacak sınavla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Yerlikaya, "Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır." dedi.
Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 19, 2020
20 Haziran Cumartesi günü
09.00 ila 15.00 arasında
uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır.#KırtasiyeAçık
pic.twitter.com/2KjLlw18KE
Başkentte de kırtasiyeler açık olacak
Ankara Valiliği, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı günlerde okulların çevrelerindeki kırtasiyelerin, açık olacak iş yerleri kapsamına alındığını bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, LGS ve YKS'nin öğrencilerimiz açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi adına, öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını giderebilmeleri için sınav yapılacak okulların çevrelerindeki kırtasiyeler de açık olacak iş yerleri kapsamına alınmıştır."