Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da lastik deposunda yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Avcılar'da lastik deposu olarak kullanılan alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ambarlı Mahallesi'nde lastik deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
3 kişi dumandan etkilendi
Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada liman yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Etiketler: Yangın
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