Türkiye
İstanbul'da kumaş yıkama fabrikasında yangın11 Aralık 2019 Çarşamba 05:25 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 05:24
İstanbul Güngören'de 7 katlı bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir kumaş yıkama fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süreden büyüyen alevler çatıyı kapladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA