Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir kumaş yıkama fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süreden büyüyen alevler çatıyı kapladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA