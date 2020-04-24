Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da kumar oynayan 7 kişiye idari para cezası
İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 7 kişinin her birine 3 bin 180 lira idari para cezası kesildi.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde kapalı bulunması gereken bir iş yerinin açık olduğunu ve içeri bazı kişilerin girdiğini tespit etti.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 7 kişinin her birine 3 bin 180 lira adli para cezası kesildi.
Çok sayıda oyun kartı ve pula el konulurken, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.
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