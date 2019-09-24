Kandilli Rasathanesi, İstanbul'un saat 10.30'da 3,1 büyüklüğünde deprem ile salandığını duyurdu.

Yarım saat sonra ise bu kez İstanbul'da, merkez üssü Silivri açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, depremin yerin 5,36 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Silivri'de okullar boşaltıldı

Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.

Kandilli UDİM Müdürü depremi TRT Haber'e değerlendirdi

Depremin ayrıntılarını Kandilli UDİM Müdürü Dr. Doğan Kalafat, TRT Haber'e değerlendirdi.

İstanbul 4,6 büyüklüğünde depremle sallandı. Merkez üssü Silivri olan depremin ayrıntılarını Kandilli UDİM Müdürü Dr. Doğan Kalafat @trthaber’e değerlendirdi.https://t.co/lyNzsNmR8k pic.twitter.com/9jK8AmE4cW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 24, 2019

"Sarsıntılar büyük bir depremin ön belirtisi değil"

Kalafat, depremin önemli sayılabilecek bir rakam olmadığını belirterek, şiddeti 6'nın üzerinde olan depremlerin daha çok risk teşkil ettiğini söyledi.

Kalafat, "Kuzey Anadolu fayı üzerindeki ana parçalarda bir deprem oluş düzeni yok. Bu fayın özelliği enerjiyi biriktirip büyük bir depremle açığa çıkartmaktır. Dolayısıyla bu sarsıntılar hiçbir zaman bir büyük depremin ön belirtisi değildir." dedi.

Kaynak: TRT Haber