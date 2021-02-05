Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 16:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 74 oldu
[Fotoğraf: DHA]
Bu akşam başlayacak 56 saatlik kısıtlama öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar çıktı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunlaştı. pic.twitter.com/Ic34zlyq0i— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 5, 2021
Akşam saat 21.00'de başlayacak 56 saatlik kısıtlama öncesi, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası, saat 16.30 sıralarında yüzde 74 olarak ölçüldü.
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