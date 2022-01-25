İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Pek çok noktada yollar kapandı, araçlarıyla evlerine gitmek isteyen sürücüler mahsur kaldı.

2 bin 16 kişi otel ve yurtlara yerleştirildi

İstanbul Valiliği, mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, mahsur kalan 2 bin 16 kişi otel ve yurtlara yerleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular, yolda mahsur kalan 2 bin 16 hemşerimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Kıymetli İstanbullular,



Yolda mahsur kalan, 2 bin 16 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik.

Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. #kar#İstanbul pic.twitter.com/h8fpp8Dm97 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022

Yerlikaya'nın hesabından paylaşılan videoda ise Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören-Odaeyeri kavşakları arasında görevli ekipler tarafından vatandaşlara kumanya ve battaniye dağıtımı yapıldığı aktarıldı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle araçların mahsur kaldığı güzergahlarda bulunan 71 caminin açık tutulduğunu bildirdi. Yolda kalanların camilere de yerleştirildiğini kaydetti.

Türkiye Gençlik Vakfı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İlim Yayma Vakfı da, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlara yurtlarını açtığını açıkladı.

