Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da iş yerinde yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor
İstanbul Sultangazi'de 5 katlı binanın alt katındaki iş yerinde yangın çıktı. Alevleri söndürmek için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Sultançiftliği Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katındaki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Atölyenin üstündeki dairelerde oturan vatandaşları tahliye eden itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
[Fotoğraf: DHA]
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