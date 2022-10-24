Sultançiftliği Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katındaki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Atölyenin üstündeki dairelerde oturan vatandaşları tahliye eden itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]