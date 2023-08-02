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Türkiye
TRT Haber-DHA-AA 02.08.2023 10:22

İstanbul'da iş merkezinde yangın: 9 kişi kurtarıldı

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişinin kurtarıldığı ve 4 itfaiye erinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen itfaiye erlerine ambulansta ilk müdahale yapıldı.

İş merkezinde mahsur kalan 9 kişi tahliye edildi, 4 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Polis ekipleri de patlama riskine karşı sokağa güvenlik şeridi çekti.

Bölgede yoğun duman oluşturan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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