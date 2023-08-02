İstanbul'da iş merkezinde yangın: 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 5 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yanan iş merkezinde mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor. Son durumu @trthaber ekibi olay yerinden aktardı.https://t.co/IzsElvFELk pic.twitter.com/lysJZrTXLC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2023

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen itfaiye erlerine ambulansta ilk müdahale yapıldı.

İş merkezinde mahsur kalanlar tahliye edildi.

"9 işçi ve 7 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı"

İstanbul Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yangın sırasında dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye erinin hastaneye kaldırıldığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktardı.

Polis ekipleri de patlama riskine karşı sokağa güvenlik şeridi çekti.

Bölgede yoğun duman oluşturan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.