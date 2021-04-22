Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 11:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Hadımköy'de iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza, Hadımköy Abdulezel Caddesi'nde meydana geldi.
Cadde üzerinde seyreden iki tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu bir sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Trafik Kazası
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