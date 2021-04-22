Kaza, Hadımköy Abdulezel Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyreden iki tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu bir sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...