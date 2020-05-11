Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'nda bulunan iki katlı bir restoranda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangın esnasında bina içerisinde çökmeler meydana geldi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan olmayan yangın sonrası restoran içerisinde maddi hasar oluştu.