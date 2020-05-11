Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da iki katlı restoranda yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken restoranda maddi hasar oluştu.
Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'nda bulunan iki katlı bir restoranda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangın esnasında bina içerisinde çökmeler meydana geldi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Ölen ya da yaralanan olmayan yangın sonrası restoran içerisinde maddi hasar oluştu.
Etiketler: İstanbul yangın restoran yangını itfaiyeSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:47
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