Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da İdlib şehitleri için 300 araçlık konvoy
[Fotoğraf: DHA]
İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırıda 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla konvoy oluşturuldu.
İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla bir grup genç 300 araçlık konvoy oluşturdu.
Türk bayraklarıyla şehir turu atan grup Beşiktaş'taki İl Jandarma Komutanlığı önüne giderek, büyük bir Türk bayrağı açtı.
[Fotoğraf: DHA]
Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan grup "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.
Daha sonra grup olaysız dağıldı.
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