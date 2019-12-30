İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı30 Aralık 2019 Pazartesi 10:02 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 10:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün İstanbullular için "turuncu" uyarı vererek fırtına konusunda uyarmıştı. Bugün sabah saatlerinde ise beklenen fırtına etkili olmaya başladı.
İstanbul Valiliği dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerini paylaşarak, Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak fırtınanın etkili olacağını duyurmuştu.
İstanbul'da fırtına etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kategoride uyarı yayımladığı İstanbul'da, fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde fırtınanın yanı sıra yağmur ve soğuk hava da etkili oluyor.
Taksim'de hava sıcaklığı 7 derece olarak ölçülürken, hızı saatte 38 kilometreye ulaşan rüzgarın azizliğine uğrayanlar, ters dönen şemsiyelerini düzeltmekte zorluk çekti.
Kaynak: DHA