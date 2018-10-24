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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı

İstanbul'da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbulda FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcılarına yönelik soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, örgüt içerisinde görevli olduğu değerlendirilen ve ByLock içerikleri tespit edilen 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik ayrıca arama ve el koyma kararı da çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: İstanbul, fetö, bylock
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