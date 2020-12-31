Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 17:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da fabrika yangını: Müdahale sürüyor
İstanbul Büyükçekmece'de, bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Muratbey Merkez Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'ndeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Farklı merkezlerden gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Yangın
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