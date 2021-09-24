Alevler bir anda kuvvetini artırdı, gökyüzüne yoğun siyah duman yükseldi.

İstanbul Sultanbeyli'de bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları devam ediyor.