Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 16:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da fabrika yangını
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Sultanbeyli’de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Alevler bir anda kuvvetini artırdı, gökyüzüne yoğun siyah duman yükseldi.
İstanbul Sultanbeyli'de bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları devam ediyor.
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