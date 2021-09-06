Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 02:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da fabrika yangını
İstanbul Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Ekipler, fabrikanın çatısında çıkan yangına müdahale ediyor.
Hadımköy'de 4 katlı bir tekstil fabrikasının çatısında yangın başladı, alevler kısa sürede yayıldı.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
İstanbul Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.https://t.co/ABllEVXh6a pic.twitter.com/mlHscITMY8— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 5, 2021
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