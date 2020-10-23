İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde plastik ham madde üretimi yapılan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.