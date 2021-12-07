Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 11:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da düğünde damada "pompalı tüfek" taktılar
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Beylikdüzü'nde bir düğünde, takı töreni esnasında damada arkadaşları tarafından "pompalı tüfek" takıldı. O esnada gelinin suratı düşerken salonda büyük alkış kopması şaşkınlık yarattı.
Pazar günü Beylikdüzü Gürpınar’da bulunan bir düğün salonunda, Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocukları dünya evine girdikleri mutlu günde büyük şok yaşadı.
Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi.
Hatıra fotoğrafı çektirdiler
Merasim sunumunu yapan kişi ise, “Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” demesiyle salonda büyük alkış koptu.
Damat ve arkadaşları ise hatıra pozu çekilmekten geri kalmadı. Bu sırada gelinin suratının asıldığı görüldü.
Düğün daha sonra halay çekilerek sorunsuz bir şekilde dağıldı.
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