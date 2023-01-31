Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 07:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun sis, denizde görüş mesafesini düşürdü. İstanbul Boğazı'nda taşıt trafiği, tedbir amacıyla çift yönlü olarak askıya alındı. Hava muhalefeti yüzünden bazı Şehir Hatları seferleri de iptal edildi.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul'da görüş mesafesini 0.5 milin altına düşürdü.
Kuzey ve güneyden İstanbul Boğazı'na girecek olan gemilerin kaptanları, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından telsizle uyarıldı. Boğazın, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Hava muhalefeti sebebiyle Şehir Hatları'na bağlı Beykoz-Sarıyer ile Anadolukavağı-Üsküdar seferleri de düzenlenemiyor.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından denizdeki taşıt trafiğinin normale dönmesi bekleniyor.
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