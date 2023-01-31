Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul'da görüş mesafesini 0.5 milin altına düşürdü.

Kuzey ve güneyden İstanbul Boğazı'na girecek olan gemilerin kaptanları, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından telsizle uyarıldı. Boğazın, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Hava muhalefeti sebebiyle Şehir Hatları'na bağlı Beykoz-Sarıyer ile Anadolukavağı-Üsküdar seferleri de düzenlenemiyor.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından denizdeki taşıt trafiğinin normale dönmesi bekleniyor.