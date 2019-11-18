İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli18 Kasım 2019 Pazartesi 07:50 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 08:27
İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri yoğun sis nedeniyle iptal edildi.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.
İstanbul Şehir Hatları, Boğaz genelinde yaşanan yoğun sis nedeniyle bazı hatlarda sefer yapılamayacağını duyurdu.
İptal edilen vapur seferleri şöyle:
- Eminönü-Üsküdar,
- İstinye-Çubuklu Arabalı,
- Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş,
- Anadolukavağı-Üsküdar,
- Rumelikavağı-Eminönü,
- Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı,
- Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş,
- Çengelköy-İstinye,
- Küçüksu-İstinye,
- Üsküdar-Ortaköy
Sabiha Gökçen'de de seferler bir süre durdu
Yoğun sis hava ulaşımını da etkiledi.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, da yoğun sis bir süre seferleri durdurmuştu.
Sürücüler trafikte zorlandı
Özellikle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda etkisini gösteren sis, sürücüleri de olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü görüldü.
Kaynak: TRT Haber