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Türkiye
AA 10.06.2024 10:49

İstanbul'da DEAŞ'ın finans yapılanmasına yönelik operasyon: 11 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın finans yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ'ın finans yapılanmasına yönelik operasyon: 11 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütünün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yapılan çalışmada, şüphelilerin sahibi veya ortağı olduğu şirketler aracılığıyla yeraltı bankacılığı olarak bilinen "havala" sistemi ile çatışma bölgelerinden örgüte kayıt dışı para transferi yapıldığı tespit edildi.

Ekiplerce 7 ilçede şirket, ikamet ve iş yerlerinden oluşan 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve doküman, 4 ruhsatsız tabancsa, 13 kripto para soğuk cüzdan, 100 gram altın, 130 kilogram gümüş, 89 bin 830 lira, 13 bin avro, 17 bin 907 dolar, 270 Dubai parası, 7 bin 805 Suud riyali, 2 milyon 800 bin Özbek parası ele geçirildi.

Bu arada, belirlenen şirketlerde vergi müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonucu vergi usul kanununa istinaden 3 şirkete 760 bin lira ceza kesildi.

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