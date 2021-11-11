Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 09:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide operasyonu
DEAŞ ve El-Kaide/HAD terör örgütlerine düzenlenen operasyonda 9 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
İstanbul'da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, El Kaide/HAD ile DEAŞ'a yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 9 şüpheli yakaladı.
Operasyon 11 ayrı ilçede belirlenen 16 adrese eş zamanlı olarak düzenledi. Yapılan baskınlarda DEAŞ ve El Kaide HAD grubuyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
Etiketler: Askeri Operasyon DEAŞ El Kaide İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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