Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 03:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından ekipler, söz konusu terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ileri sürülen 10 şüphelinin yakalanması için 7 ilçede önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.
[Fotoğraf: AA]
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, adreslerde arama yapıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele
Son Haberler
- 04:03
- 03:35
- 02:49
- 02:39
- 02:14
Sıradaki Haber
Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz