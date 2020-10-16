Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı kararı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 17 adrese operasyon düzenlendi. 10 ilçede 17 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.
İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik soruşturma kapsamında gece saatlerinde düğmeye bastı.
Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ saflarında yer almış ve Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren 14'ü yabancı uyruklu, 17 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilere yönelik, İstanbul'un 10 ilçesinde 17 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyon devam ediyor.
Son Haberler
- 03:16
- 02:44
- 02:03
- 01:55
- 02:37
Sıradaki Haber
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz