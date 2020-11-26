Kağıt toplayıcılığı yapan bir kadın, Gümüşpala Mahallesi Şehit Komando Er Kürşat Çakmak Sokak'taki çöp konteynerinin yanında büyük bir poşet buldu. Poşetin içine bakan kadın, nevresime sarılı halde hareketsiz yatan bir erkek bebek gördü.

Kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye götürülen yeni doğmuş bebeğin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.