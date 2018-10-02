İstanbul'da büyük operasyon

Yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, tarihi itibarıyla döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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