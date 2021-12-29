Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 20:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da boğaz trafiği askıya alındı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan gemiye KURTARMA-5 römorkörü ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi" açıklamasını yaptı.
İstanbul Boğazı trafiği, 70 metre boyundaki bir geminin Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapması nedeniyle askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Seyir halindeyken makine arızası yapan BARLAS isimli gemiye, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-5 römorkörü ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi" sözlerini kullanıldı.
İstanbul Boğazı’nda seyir halindeyken Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan 70 m boyundaki BARLAS isimli gemiye, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-5 römorkörü ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi ve boğaz trafiği askıya alındı. pic.twitter.com/uITgAOO1at— KEGM (@kiyiemniyet) December 29, 2021
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