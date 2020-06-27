Haber Giriş: Kaynak: AA-İHA
İstanbul'da bir binada patlama
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bahçelievler'de patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangına müdahale ediyor.
Bodrum katta çıkan yangın kısa sürede çevredeki diğer iş yerlerine de sıçradı.
İlk belirlemelere göre patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
Patlamanın nedeni araştırılıyor.
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