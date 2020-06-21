Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da bir araç kundaklandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı. Yangın, kısa sürede söndürülürken araçta hasar oluştu.
Akşemsettin Mahallesi Petrol Yolu Caddesi'nde Alaattin O'ya ait 41 MA 1141 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerinin yakınında eldiven ve yanıcı madde, otomobilin üstünde ise yanmış havlu bulunduğu belirtildi.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul kundaklama yangın otomobil yangını araç yangınıSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 05:10
Son Haberler
- 05:34
- 04:44
- 04:22
- 04:05
- 04:00
Sıradaki Haber
Hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz