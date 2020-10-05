Küçükçekmece'de bulunan İstasyon Mahallesi Millet Caddesi'nde bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri, yoğun dumandan dolayı bina içerisinde kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.