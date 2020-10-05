Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da bina yangını: Vatandaşlar tahliye ediliyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Küçükçekmece'de bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Ekipler bina içinde kalan vatandaşları kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Küçükçekmece'de bulunan İstasyon Mahallesi Millet Caddesi'nde bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekipleri, yoğun dumandan dolayı bina içerisinde kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: İstanbul bina yangınıSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 13:23
Son Haberler
- 13:51
- 13:43
- 13:40
- 13:39
- 13:16
Sıradaki Haber
Konya'da fazla yolcu taşıyan minibüslerle cezalandırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz