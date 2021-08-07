Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 21:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bina yangını
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Avcılar'da bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'taki binada belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlamanın ardından başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis de çevre güvenliğini aldı.
Yangının doğalgazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olay yerine sağlık ekipleri de yönlendirildi.
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