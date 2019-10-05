Türkiye

İstanbul'da beklenen sağanak başladı

05 Ekim 2019 Cumartesi 03:29 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 03:36

Sağanak ve fırtına gece saatlerinden itibaren İstanbul'u da etkisi altına aldı. Yağışların hafta sonunda da aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

[İstanbul'da beklenen sağanak yağış kentin birçok bölgesinde etkili oluyor. Fotoğraf: İHA]