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İstanbul'da beklenen sağanak başladı05 Ekim 2019 Cumartesi 03:29 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 03:36
Sağanak ve fırtına gece saatlerinden itibaren İstanbul'u da etkisi altına aldı. Yağışların hafta sonunda da aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
[İstanbul'da beklenen sağanak yağış kentin birçok bölgesinde etkili oluyor. Fotoğraf: İHA]
Günlerdir İstanbul’da etkili olması beklenen yağmur, gece saatleri itibarıyla kentte etkili olmaya başladı.
Gök gürültülü sağanak olarak etkisini gösteren yağmurda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.
Yağışlı havanın, İstanbul'da hafta sonunda da etkili olması bekleniyor.
[Fotoğraf: Meteoroloji Genel Müdürlüğü]
Kaynak: İHA, DHA
Etiketler: sağanak meteoroloji İstanbul Fırtına