İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu nedeniyle geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları belirlendi.

Yapılan düzenlemeyle A bölgesinde saat 06.00 itibarıyla Galata Köprüsü (İki yönlü), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesi'nden itibaren kapatılacak), Langa Bostan Sokak, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci-Bakırköy arası), Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan itibaren kapanacak), Atatürk Havalimanı Caddesi'nden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti, Yeşilyurt İstasyon Caddesi'nden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti, Avrasya Tüneli (Çift yönlü), Cemil Birsel Işıklar Sahil Yolu Havuzlu Kavşak arası (Komple çift yönlü) ile bu cadde ve sokaklara çıkan güzergah üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacak.

Bu güzergahlara alternatif olarak Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Fevzipaşa Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Kadırga Liman Caddesi, Türkeli Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı, Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri, Demiryolu Caddesi kullanılabilecek.

B bölge sorumluluk alanında ise saat 03.00 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollar, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek) , Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek) , Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 güney katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek), ulaşıma kapalı olacak.

Saat 06.00 itibarıyla da Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacak), metrobüs durakları Balmumcu tünel girişi (Beşiktaş istikameti), Balmumcu Kavşak, Merkez Komutanlığı ışıklar, Yıldız ışıklar, Sabancı Lisesi önü, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdibey Sokak, Bostancı Veli Sokak, Serencebey Işıklar, Abbasağa Sokak, Ortaköy Dönüşleri, Hasfırın Sokak, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele önü, Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar, Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza Önü, Mete Kavşağı Bedri Karafakioğlu Sokak, Gümüşsuyu İnönü Cadde Başı AKM önü, Gümüşsuyu İnönü Cadde MKE önünden, Dolmabahçe ışıklar, Kabataş ışıklar, İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi), Akyol Sokak başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Fındıklı ışıklar, Deniz Liman çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu gidişleri, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Kılıçali Paşa Cadde çıkışları, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydan, Perşembe Pazarı Işıklar, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Unkapanı Köprüsü'nden Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane Meydan'dan Bankalar Cadde girişi kapatılacak.

Bu güzergahlara alternatif olarak Sarıyer istikametinden gelenler Zincirlikuyu D-100 kuzey istikamete, Balmumcu Kavşak kapama noktasına gelen akım Sarıyer istikametine, Sarıyer istikametinden gelen akım Merkez Komutanlığı ışıklardan ters istikamete tekrar Balmumcu'ya ya da Palangalar Caddesi'ne, Ortaköy istikametinden Beşiktaş Meydan'a gelen akım Eski Yıldız Caddesi'ni takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametine, Bomonti Tünel istikametinden Dolmabahçe'ye gelen akım İSTAÇ arkasından Taksim Maçka istikametine, Stat arkası Gazhane Caddesi'ne gelen akım Süzer Plaza gerisinden Asker Ocağı Caddesi'ne, Mete Kavşağı'ndan gelenler Bedri Karafakioğlu Sokak istikametine gönderilmeyip Divan Kavşağı'na, Gümüşsuyu İnönü Caddesi'nden gelen akım MKE önünden tekrar Taksim Meydan istikametine, Akyol Sokak'tan gelen akım Mebusan Yokuşu'na gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak istikametine ya da tekrardan Akyol Sokak içerisine, Boğazkesen Caddesi'nden gelen akım Tophane istikametine gönderilmeyip Defterdar yokuşuna, Unkapanı Köprüsü'nden gelen akım Tersane Caddesi'ne gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarı'na, Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinden gelen akım Tersane Cadde'sine gönderilmeyip Unkapanı Köprü istikametine, Şişhane Kavşak'tan Bankalar Caddesi'ne akım gönderilmeyip Okçu Musa Cadde istikametine yönlendirilecek.

Çevre yolları sorumluluk alanında saat 03.00 itibarıyla (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollar) Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney 0-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecek), Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecek), Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecek), Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecek), Kuzey TEM katılım kapama noktası. (0-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne verilmeyecek.) kapatılacak.

C bölgesi sorumluluk alanında da saat 03.00 itibarıyla (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollar) Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Kuzey katılım, Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Kuzey Yola katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, Tünel girişi, Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak.

Saat 06.00 itibarıyla da Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 güney yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu güney katılım, Avrasya Tüneli D-100 kuzey yol girişleri kapatılırken alternatif olarak Nuhkuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü kullanılabilecek.