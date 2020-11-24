Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 08:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Boğaz, İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı, Küçüksu-İstinye, Anadolukavağı-Üsküdar, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Rumelikavağı-Eminönü, Haliç ve Çengelköy-İstinye ring hatlarında vapur seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.
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