Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 15:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da avukatlık bürosuna baskın: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kartal’da bulunan bir avukatlık bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda uzlaşma için bir araya gelen iki taraf arasında kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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