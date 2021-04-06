Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda uzlaşma için bir araya gelen iki taraf arasında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi.