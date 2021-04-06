Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda uzlaşma için bir araya gelen iki taraf arasında kavga çıktı.

Yalova'da bir mahallenin muhtarı olduğu belirtilen Ahmet Salih B., miras davası için dayısının çocuklarıyla avukatlık bürosunda buluştu. Ancak çıkan tartışmada muhtar Ahmet Salih B., akrabalarına kurşun yağdırdı.

Saldırıda Haluk O. Kebire M. ve Ayşe M. olay yerinde hayatını kaybederken, Arzu O. ve Ahmet Nuri O. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kavga, miras anlaşmazlığından çıktı

Mağdur şahıslar ve şüpheli şahsın akraba olduğu, avukatlık bürosunda miras paylaşımında yaşanan sıkıntılar sebebiyle aralarında tartışma çıktığı ve şüphelinin saldırının ardından olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi.